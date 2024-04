Girl Power Comédie Le Mans Le Mans, vendredi 24 mai 2024.

Prenez trois super-copines en super-galère affective qui décident de se prendre une super-cuite… et qui obtiennent des supers-pouvoirs! Girl Power! Rajoutez 18 Mojitos et la super-gnôle du Papy… Agitez tout cela… Vous avez tous les ingrédients d’une comédie féminine et féministe, totalement déjantée. Vers la féminité et au-delà! Avec Chloé Boutron, Manon Pellet et Pascaline Ploneis 22 22 EUR.

Début : 2024-05-24 18:30:00

Comédie Le Mans 37 Rue Nationale

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

