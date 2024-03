GIRL POWER COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle, samedi 30 mars 2024.

Prenez trois super-copines en super-galère affective qui décident de se prendre une super-cuite… et qui obtiennent des supers-pouvoirs! Girl Power! Rajoutez 18 Mojitos et la super-gnôle du Papy… Agitez tout cela… Vous avez tous les ingrédients d’une comédie féminine et féministe, totalement déjantée. Vers la féminité et au-delà! Avec Chloé Boutron, Manon Pellet et Pascaline Ploneis

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 20:30

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17