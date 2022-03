Gipsy Santana Denis Bar Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Gipsy Santana Denis Bar, 18 mars 2022, Marseille. Gipsy Santana

Denis Bar, le vendredi 18 mars à 20:00

Jose Fernandez:guitare elec/chant Diego Deleria Fernandez:guitare/chant Manuel Deleria Fernandez:basse/chant (Salsa,variétés,flamenco,santana,rumba,etc..) Vous sera également proposée une paella maison à 10€ PAFF prix libre conseiller 5/10€ Info resa nico:0674113218.

prix libre (conseillé 5 / 10€)

♫♫♫ Denis Bar Place Raphel, 13016 Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:00:00 2022-03-18T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Denis Bar Adresse Place Raphel, 13016 Marseille Ville Marseille lieuville Denis Bar Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Denis Bar Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Gipsy Santana Denis Bar 2022-03-18 was last modified: by Gipsy Santana Denis Bar Denis Bar 18 mars 2022 Denis bar Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône