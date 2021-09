Marseille l'odéon Bouches-du-Rhône, Marseille GIPSY l’odéon Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

GIPSY l’odéon, 21 mai 2022, Marseille. GIPSY

du samedi 21 mai 2022 au dimanche 22 mai 2022 à l’odéon

FRANCIS LOPEZ Six cents représentations de Gipsy sauvèrent le Châtelet de la ruine au début des années soixante-dix. Un demi-siècle plus tard, l’opérette entre au répertoire de l’Odéon. Sur les terres de Bohème en 1888, les Tziganes sont opprimés. Vano Ballestra, qui doit épouser la belle Mariana, profite que les festivités pour les quarante ans de règne de François-Joseph se préparent OPÉRETTE EN 2 ACTES Livret de Claude DUFRESNES, lyrics de Daniel RINGOLD Création à Lille, Théâtre Sébastopol, le 18 décembre 1971 Première représentation au Théâtre de l’Odéon NOUVELLE PRODUCTION Direction musicale Bruno CONTI Mise en scène Carole CLIN Chorégraphie Felipe CALVARRO Mariana Laurence JANOT Liane de Pougy Perrine MADOEUF Flora Flavie MAINTIER Vano Ballestra Juan Carlos ECHEVERRY Rodolphe Frédéric CORNILLE Conrad Fabrice TODARO Brener Dominique DESMONS Venceslas Émilien MARION Strauss Philippe BÉRANGER Prince de Galles Jean-Luc ÉPITALON Wallensdorf Emmanuel GÉA Orchestre de l’Odéon Chœur Phocéen

De 16,00€ à 31,00€

♫OPERETTE♫ l’odéon 162 La Canebière, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-05-21T14:30:00 2022-05-21T17:00:00;2022-05-22T14:30:00 2022-05-22T17:00:00

