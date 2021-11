Paris Sunset Sunside Paris Giovanni MIRABASSI Trio Sunset Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

Giovanni MIRABASSI Trio Sunset Sunside, 18 janvier 2022, Paris. Giovanni MIRABASSI Trio

du mardi 18 janvier 2022 au mercredi 19 janvier 2022 à Sunset Sunside

Giovanni Mirabassi – piano ; Lukmil Perez – batterie ; Gianluca Renzi – c.basse

tarif plein : 30€ ; tarif réduit : 20€

On se suit avec Giovanni depuis son album succès Avanti. Il fait parti de notre dream team et sans lui, la mélodie et le romantisme n’aurait pas la même saveur. Immanquable. Sunset Sunside 60 rue des lombards Paris Quartier Les Halles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-18T21:00:00 2022-01-18T22:30:00;2022-01-19T21:00:00 2022-01-19T22:30:00

Détails Catégorie d'évènement: Paris