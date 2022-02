Giovanni Boldini (1842-1931), Les plaisirs et les jours Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris, 29 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mardi 29 mars 2022 au dimanche 24 juillet 2022 :

vendredi

de 10h00 à 21h00

mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

payant

Le Petit Palais consacre une grande exposition à l’artiste italien Giovanni Boldini, dont la dernière rétrospective en France remonte à plus de soixante ans. Pourtant, le portraitiste virtuose fut l’une des plus grandes gloires du Paris du tournant des XIXe et XXe siècles, en observateur attentif de la haute société qu’il admirait et fréquentait.

Une scénographie évocatrice et immersive accompagne un parcours riche de 150 oeuvres mêlant peintures, dessins, gravures, costumes et accessoires de mode prêtés par des musée internationaux et de nombreuses collections particulières. À travers l’oeuvre de Boldini, l’exposition invite à revivre les plaisirs de la Belle Époque et l’effervescence d’une capitale à la pointe de la modernité.

Né en Italie, à Ferrare en 1842, Boldini passe la majeure partie de sa carrière dans la Ville lumière. Proche de Degas mais aussi de Proust, il évolue dans les milieux aristocratiques et bourgeois et connait de son vivant un succès incontestable, devenant le portraitiste favori d’une clientèle riche et internationale. Dans ce Paris capitale de la mode, il n’a pas son pareil pour représenter princesses et riches héritières parées des plus belles robes. Ce style inimitable, moderne mais à contre-courant des avant-gardes font de ses œuvres des témoignages captivants et émouvants de ce Paris perdu.

L’exposition retrace de manière chrono-thématique le parcours de l’artiste, de sa formation en Italie jusqu’à sa longue carrière parisienne. Elle met en évidence les liens de Boldini avec la société de son temps la mode et le luxe, les célébrités et l’aristocratie européenne, les modèles et les maîtresses, les artistes et les écrivains.

Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris 2 avenue Winston-Churchill Paris 75008

Contact : https://www.petitpalais.paris.fr/

Expo

Date complète :

