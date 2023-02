Giovanni Bellini – Influences Croisées MUSEE JACQUEMART-ANDRE, 3 mars 2023, PARIS.

Giovanni Bellini – Influences Croisées MUSEE JACQUEMART-ANDRE. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 10:30 (2023-03-03 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

Accès dans les 30 minutes suivant l’horaire choisi. Informations pratiquesTarif sénior pour les + de 65 ans. Tarif réduit pour les étudiants, les porteurs du Pass Education et les demandeurs d’emploi – sur présentation d’un justificatif en cours de validité.Tarif jeune pour les 7-25 ans. Gratuité : moins de 7 ans, membres et personnel de l’Institut de France, détenteurs de la carte ICOM, ICOMOS, SNELAC, journalistes et les porteurs d’une carte d’invalidité + accompagnateur. Au printemps 2023, le Musée Jacquemart-André présente la première exposition en France consacrée à l’œuvre du grand maître Giovanni Bellini (v. 1435-1516), l’un des fondateurs de l’école vénitienne, ayant ouvert la voie à l’art de la couleur et du ton qui a fait la gloire de la Sérénissime. À travers une cinquantaine d’œuvres issues de collections publiques et privées européennes, dont certaines présentées pour la première fois, cette exposition met en lumière l’art de Giovanni Bellini et les influences artistiques qui imprègneront son langage pictural. Par une mise en regard de ses œuvres et celles de ses maîtres à penser, cette exposition – la première jamais consacrée en Europe à cette thématique – montrera comment son langage artistique n’a eu de cesse de se renouveler tout en développant une part indéniable d’originalité. Réparties selon un ordre chrono-thématique, les tableaux de Bellini constitueront le fil rouge de l’exposition et seront accompagnés des « modèles » qui les ont inspirés. MUSEE JACQUEMART-ANDRE

MUSEE JACQUEMART-ANDRE PARIS 158, bd Haussmann Paris

