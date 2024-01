Giorgio ALESSANI Studio de l’Ermitage Paris, jeudi 29 février 2024.

Le jeudi 29 février 2024

de 20h30 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Prévente : 18 EUR

Tarif sur place : 20 EUR

Avec sa nouvelle formation, Giorgio Alessani propose une lecture musicale Jazz-pop, teintée d’électro.

Influencé entre autres par les plus grands compositeurs et chanteurs de jazz, il oscille entre l’improvisation, les mélodies et les harmonies.

Entièrement écrit pendant la pandémie, « The Mess We Leave Behind » est le fruit d’un moment de la vie de Giorgio, passé dans une pièce, isolé du monde, à la recherche de nouvelles inspirations, de nouvelles mélodies et de nouveaux sons qui représentent au mieux ses pensées et ses émotions.

Entouré des plus grands musiciens de jazz de la scène internationale, avec les participations exceptionnelles de Anne Sila et Juanjo Mosalini.

Un moment inoubliable !

Giorgio Alessani : Chant

André Ceccarelli : Batterie

Cédric Hanriot : Piano

M-Carlos : Saxophone

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/giorgio-alessani https://www.instagram.com/giorgioalessani/ https://www.instagram.com/giorgioalessani/ https://www.billetweb.fr/giorgio-alessani1

