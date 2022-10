GIORDA VOUS HYPNOTISE

GIORDA VOUS HYPNOTISE, 20 janvier 2023, . GIORDA VOUS HYPNOTISE



2023-01-20 20:30:00 – 2023-01-20 21:30:00 Giorda repousse une nouvelle fois les limites de son art et vous offre une performance unique alliant mystères et émotions fortes, surprises et fous rires… comme seule Giorda en détient le secret ! INCONTOURNABLE, ONE WOMAN SHOW

Giorda, la 1ère femme hypnotiseuse de France, vient réveiller le potentiel qui est en vous ! dernière mise à jour : 2022-10-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville