GIORDA – GIORDA HYPNOSE LE FLIBUSTIER Gap, samedi 15 juin 2024.

Giorda est la 1ère femme hypnotiseuse de France.Le pouvoir des mots et de la suggestion sur l’esprit humain n’ont plus de secrets pour elle. Elle défend une hypnose bienveillante, et démontre que les limites que nous avons sont souvent celles que nous nous fixons.Comédienne de métier, Giorda se produit dans un premier temps dans plusieurs comédies à succès. En 2017, elle rencontre Léo Brière. Ensemble, ils écrivent son premier spectacle : Giorda vous hypnotise.Des vidéos de Michou aux Mandrakes d’Or, en passant par Télématin, BFM, LCI ou encore les plateaux de C8, Giorda est partout et aussi sur les planches.Depuis octobre 2023, en tournée dans toute la France, et à Paris au Théâtre de l’Européen les 23 janvier, 14 février, et 13 mars 2024.Il s’agit d’un spectacle d’hypnose de scène ou l’artiste interagira avec le public. Les places (assises) ne sont pas numérotées. Le tarif inclue le repas sous forme de buffet dînatoire (chaud et froid) qui sera servi après le spectacle. Le bar extérieur sera ouvert avant et après le spectacle. Aucune consommation ni service ne sera possible durant tout le spectacle. Il s’agit d’un spectacle en extérieur. Veuillez prévoir une veste en cas de temps frais.

Tarif : 38.00 – 38.00 euros.

Début : 2024-06-15 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE FLIBUSTIER QUARTIER SAINT ANDRÉ 05000 Gap 05