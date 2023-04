Pays d’Art et d’Histoire : Balade Découverte au Château de Taillefer Le lieu du Rdv sera donné à l’inscription, 18 juin 2023, Gintrac.

Après des sondages réalisés en 2020, Evelyne Billaud de la cellule archéologique du Lot vous propose une re-découverte du château de Taillefer, un site méconnu et pourtant surprenant. Il marque le paysage de ses ruines et l’histoire médiévale du territoire avec son emplacement stratégique dans la gestion du commerce sur la Dordogne que vous transmettra Anne-Marie Pêcheur, historienne de l’art.

En partenariat avec la cellule archéologique du Département du Lot

1h30 environ. Nombre de places limité. Réservation obligatoire sur site internet : pays-vallee-dordogne.com

Lieu de RDV donné lors de l’inscription.Prévoir de chaussures de marche et de l’eau..

2023-06-18 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-18 16:30:00. EUR.

Le lieu du Rdv sera donné à l’inscription

Gintrac 46130 Lot Occitanie



After surveys carried out in 2020, Evelyne Billaud of the Lot archaeological unit offers you a re-discovery of the Taillefer castle, a little-known yet surprising site. It marks the landscape with its ruins and the medieval history of the territory with its strategic location in the management of trade on the Dordogne that Anne-Marie Pêcheur, art historian, will tell you about

In partnership with the archaeological cell of the Department of the Lot

1h30 approximately. Limited number of places. Reservation required on the website : pays-vallee-dordogne.com

Meeting point given at the time of the registration, bring walking shoes and water.

Tras las prospecciones realizadas en 2020, Evelyne Billaud, de la unidad arqueológica del Lot, le propone redescubrir el castillo de Taillefer, un lugar poco conocido pero sorprendente. Sus ruinas marcan el paisaje y la historia medieval de la zona con su ubicación estratégica en la gestión del comercio en la Dordoña, de la que le hablará Anne-Marie Pêcheur, historiadora del arte

En colaboración con la unidad arqueológica del Departamento de Lot

aproximadamente 1h30. Número limitado de plazas. Es necesario reservar en la página web: pays-vallee-dordogne.com

El punto de encuentro se indicará en el momento de la inscripción, por lo que se ruega llevar calzado para caminar y agua.

Nach Sondierungen im Jahr 2020 bietet Ihnen Evelyne Billaud von der archäologischen Zelle des Lot eine Neuentdeckung des Schlosses Taillefer, einer unbekannten und doch überraschenden Stätte. Es prägt die Landschaft mit seinen Ruinen und die mittelalterliche Geschichte der Region mit seiner strategischen Lage bei der Verwaltung des Handels auf der Dordogne, die Ihnen die Kunsthistorikerin Anne-Marie Pêcheur vermitteln wird

In Partnerschaft mit der archäologischen Zelle des Departements Lot

1,5 Stunden ungefähr. Begrenzte Anzahl von Plätzen. Reservierung erforderlich auf der Website: pays-vallee-dordogne.com

Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung angegeben.

Mise à jour le 2023-04-19 par VD – Pays Art & Histoire