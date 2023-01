Ginne Marker – Festival Au Fil des Voix Le 360 Paris Music Factory, 7 février 2023, Paris.

Le mardi 07 février 2023

de 20h30 à 22h00

. payant

Plein : 19€ Réduit : 17€

Le rendez-vous des grandes voix du monde.

À peine deux ans et une pandémie se sont écoulés depuis que Ginne Marker, formée en tant que guitariste au Conservatoire Royal Supérieur de Musique au Danemark, a fait ses débuts et a percé avec son premier album For Seasons to Come (2019). L’accueil critique a été dithyrambique et Ginne Marker a remporté plusieurs prix (entre autres deux prix Carl Nielsen, pour Talent de l’année et « Best Danish Jazz Composer of 2020”). Aujourd’hui, cette jeune danoise de 27 ans (auteur/compositrice/interprète) est prête à nous éblouir à nouveau avec son nouvel album Ulteria sorti en Octobre 2022.

LINE-UP

Ginne Marker · guitare, chant

Johan Dalgaard · claviers

Laurent Vernerey · basse

Raphaël Chassin · batterie

Aske Jacoby · guitare

ACTUALITÉ DISCOGRAPHIQUE

Ulteria / janvier 2023 / Giant Birch / Baco Music

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris

Contact : https://www.aufildesvoix.com/programmation/ginne-marker/ https://fr-fr.facebook.com/aufildesvoix/ https://fr-fr.facebook.com/aufildesvoix/ https://www.aufildesvoix.com/billetterie

Grit Sanders