Ginguette de Roubaix Au Galon d’eau Quai de Wattrelos, 15 juin 2021-15 juin 2021, Roubaix.

du mardi 15 juin au jeudi 14 octobre à Quai de Wattrelos

Au bord du canal, venez profiter des bons petits plats, des boissons et des nombreuses animations de la Guinguette de Roubaix Au Galon d’eau. **Au programme des animations :** * **Tous les mercredis**, à partir du 16/06 : ambiance LATINE, à partir de 18h00 * **Tous les jeudis** soirs : Trio Maxx et orchestres divers * **Les vendredis** (18/06 – 25/06 – 09/07 – 23/07 – 06/08 – 20/08 – 03/09), à partir de 18h00 : ambiance ROCK MODERNE, à partir de 18h00. * **Les samedis** (03/07 – 14/07 – 24/07 – 28/08) : ambiance SWING avec orchestre + DJ’s * **Les dimanches**, à partir du 04/07 : ambiance COUNTRY, à partir de 11h30 * **Les 21 juin, 10 juillet et 28 août** : concert de KRESCEDO * **Le 14 juillet** : guinguette SWING avec orchestre et DJ’s _La Guinguette est ouverte du lundi au jeudi de 10h à 22h30 et les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 23h30._

Entrée libre avec obligation de consommer

Du 15 juin au 15 octobre, une impressionnante guinguette éphémère ouvre ses portes Quai de Wattrelos : La Ginguette de Roubaix «Au Galon d’eau».

Quai de Wattrelos, Roubaix Nord



