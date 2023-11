Ginger Juice : festival d’hiver afrovegan La REcyclerie Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Du samedi 02 décembre 2023 au dimanche 03 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Bienvenue à l’événement le plus festif de la saison ! Les 2 et 3 décembre, profitez d’un voyage sensoriel où la culture afro, la cuisine végétalienne et la magie de Noël se rencontrent. Ginger Juice c’est une célébration unique qui éveille les sens et nourrit l’âme !

Au programme : explorez un marché de Noël vivant, rencontrez des expert·es passionné·es, participez à des ateliers de cuisine et laissez-vous emporter par les rythmes envoûtants de la musique afro et des beats contemporains.

Ne manquez pas cette opportunité de célébrer la diversité, la créativité et la délicieuse cuisine afrovegan pendant cette période spéciale de Noël. Rejoignez-nous pour une expérience qui restera gravée dans vos souvenirs !

LE PROGRAMME COMPLET

Marché Artisanal

Sam & Dim : 11h-19h

Explorez un marché vivant où des artisan·es talentueux·ses vous invitent à découvrir des créations uniques, allant de l’art local aux accessoires éthiques, la food, tous·tes imprégné·es de l’esprit de la culture afro et des fêtes de fin d’année

Liste complète des stands à venir ✨

Talks Inspirants

Cynthia K, Glory Kabe et d’autres intervenantes partageront leur expertise de la cuisine végétalienne afro en mettant en lumière son impact positif sur la santé et l’environnement.

Cuisine afrovegan

Des ateliers de cuisine 100% végétale sur le thème de Noël seront proposés par Wild Kitchen Paris et sa brigade de chef·fes

Découvrez également le tout premier fast-food 100% afro vegan de l’enseigne Sosoté, où vous pourrez déguster des plats délicieux qui célèbrent les saveurs authentiques de l’Afrique.

Concerts électrisants & DJ Sets entraînants ✨

Laissez-vous emporter par les rythmes envoûtants de la musique afro, avec des performances live et dansez au rythme des beats contemporains proposés par nos DJs talentueux

Line-up à venir ✨

Espace Flash Tattoo

@suggamaya fondatrice charismatique du salon de tatouage La Ruche proposera des flashs tattoo durant le week-end

La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris

©11h11 Productions _ La REcyclerie