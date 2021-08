Ginger Jive Domaine de Kerguehennec, 18 septembre 2021, Bignan.

Ginger Jive

Domaine de Kerguehennec, le samedi 18 septembre à 16:00

L’histoire de la diaspora noire est certes douloureuse, mais elle trouve dans le jazz et le swing une voix d’expression joyeuse et entraînante. Dans _Ginger Jive_, Raphaëlle Delaunay et Asha Thomas forment un duo élégant et cocasse sur des standards revisités par Pierre Boscheron. Les Nicholas’ brothers au féminin en quelque sorte. Elles réinventent les danses swing avec toute la distance que leur donne leur expérience au sein des plus grandes compagnies de danse classiques, moderne et contemporaine (Opéra de Paris, Alvin Ailey, Pina Bausch …). Tour à tour complices ou rivales, le plaisir que ces deux femmes noires (l’une est métisse antillaise, l’autre afro-américaine) prennent à s’emparer de ces danses nègres se fait subversif. Elles flirtent avec l’exotisme comme pour mieux s’en défendre, à la manière d’une Joséphine Baker ou d’un Louis Armstrong roulant des yeux et des hanches avec un sourire entendu. _Distribution – Chorégraphie : Raphaëlle Delaunay/ Interprétation : Raphaëlle Delaunay et Asha Thomas / Son : Pierre Boscheron Production – Compagnie Traces Coproductions – Le Quartz, scène nationale de Brest / L’association du 48_

En extérieur

Raphaëlle Delaunay et Asha Thomas en duo de danse

Domaine de Kerguehennec Domaine de Kerguéhennec, 56500, Bignan Bignan Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00