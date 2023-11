Ging.Her – Autour de l’expo collective “100 vies” Bar à Bulles Paris, 17 novembre 2023, Paris.

Le vendredi 17 novembre 2023

de 18h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Rencontrez les artistes de l’expo collective “100 vies”, qui s’installe au Bar à Bulles du vendredi 17 au dimanche 19 novembre.

100 vies est une rencontre pluridisciplinaire sur les récits et les mémoires des quartiers, sous la forme d’une exposition et d’une conférence.

À la croisée de la photographie, du dessin et de la peinture, l’exposition explorera le thème du “chez soi” ; le quartier vu et perçu comme un foyer par les jeunes issues de familles noires et africaines.

L’exposition collective des travaux de Klint Masakidi Bazou, Marie Bop et Samantha Antoine laisse la liberté aux artistes de présenter leur art et la résonance de ce sujet dans leurs corpus de

travaux.

Bar à Bulles 4 cité Véron 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/ging-her-autour-de-lexpo-collective-100-vies/ https://link.dice.fm/eb997d399792

Ging.Her