Ging.Her – « 100 vies, mémoires des quartiers » Bar à Bulles Paris, 19 novembre 2023, Paris.

Le dimanche 19 novembre 2023

de 14h30 à 17h30

.Public adultes. gratuit

Assistez au Talk « 100 vies, mémoires des quartiers » et à la projection du court-métrage Pema, dans le cadre de l’expo collective “100 vies”, qui s’installe du vendredi 17 au dimanche 19 novembre au Bar à Bulles !

100 vies est un espace de réflexions guidées par diverses problématiques, entre autres : Que symbolise le quartier ? Comment ces espaces sont devenus les nôtres ? Comment nous y sentons-nous chez nous, comment devient-il le “chez soi”? Comment le travail de documentation a-il commencé et quel sens lui donne-on ? Comment l’art et l’engagement politique ont-ils contribué à faire évoluer notre perspective du quartier ? Une exploration pensée avec les interventions de Cité des chances, Banlieusard Nouveau et Ball.Her sous forme de talk.

Cette démarche créative se prolonge avec la projection du court-métrage Pema (2022) réalisé par Victoria Neto ainsi qu’un moment d’échange avec cette dernière pour clôturer la rencontre. Le film étant très évocateur, il permet d’aborder le sujet de la dépression et plus globalement le traitement des maladies mentales dans les foyers africains. Cette partie de la rencontre met en lumière, cette fois-ci une vision à la fois intime et commune du foyer.

️ Événement victime de son succès, mais rendez-vous sur place pour choper les dernières places !

Bar à Bulles 4 cité Véron 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/ging-her-100-vies-memoires-des-quartiers/ https://link.dice.fm/h415c875a5d7

Ging.Her