GINETTE REBELLE ET SON ACCORDÉON Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

GINETTE REBELLE ET SON ACCORDÉON Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord, 14 mai 2022, Périgueux. GINETTE REBELLE ET SON ACCORDÉON

Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord, le samedi 14 mai à 21:00

À l’instar d’Yvette Horner, sa “grand-mère”, Ginette Rebelle va de galas en galas juchée sur un véhicule sonorisé et autonome, sur lequel elle interprète un répertoire punk/rock/accordéon à sa façon ! Dans un esprit burlesque et déjanté qui caractérise la Cie depuis ses débuts, ce spectacle mobile n’a d’autre volonté que que de donner à voir, à entendre et à sourire au public!

Entrée libre sans inscription

Un moment de fête à partager ! Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 cours Tourny, 24000 Périgueux Périgueux Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord Adresse 22 cours Tourny, 24000 Périgueux Ville Périgueux lieuville Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord Périgueux Departement Dordogne

Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/

GINETTE REBELLE ET SON ACCORDÉON Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 2022-05-14 was last modified: by GINETTE REBELLE ET SON ACCORDÉON Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord 14 mai 2022 Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord Périgueux Périgueux

Périgueux Dordogne