FESTIVAL écouter pour l'instant église Ste FOY DES VIGNES, 6 octobre 2022 20:30, Ginestet.

Jeudi 6 octobre, 20h30 Sur place entrée libre

solo violon

Marie Takahashi

Après ses études et carrière en musique classique au Japon, en France et en Allemagne, elle s’installe à Berlin où elle commence des activités originales comprenant improvisations, compositions et collaborations avec des artistes de multiples disciplines. Elle a travaillé avec de nombreux artistes internationaux tels Tristan Honsinger, Axel Dörner, Cedrik Fermont, Sylvia Hinz, Burkhard Beins, Toshimaru Nakamura, Antonio Borghini, Joel Grip, etc. Ses compositions expérimentales utilisent entre autres des formes, des nombres et des techniques de calligraphie. Elle s’intéresse aux possibilités de l’instrument acoustique sans préparation ni effets électroniques, créant de vifs contrastes entre des éléments à la fois abstraits, minimaux et très expressifs.

église Ste FOY DES VIGNES GINESTET 24130 Ginestet Dordogne

