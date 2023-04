Queyrock : Open Air Festival Lieu-dit Le Queyroux Ginestet Catégories d’Évènement: Dordogne

Queyrock : Open Air Festival Lieu-dit Le Queyroux, 6 août 2023, Ginestet. Un festival avec une identité musicale unique 100% rock en Dordogne !.

2023-08-06 à ; fin : 2023-08-06 . EUR.

A festival with a unique musical identity 100% rock in Dordogne! Un festival con una identidad musical única ¡100% rock en Dordoña! Ein Festival mit einer einzigartigen musikalischen Identität 100% Rock in der Dordogne! Mise à jour le 2023-04-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

