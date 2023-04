Queyrock : Open Air Festival Ginestet Ginestet Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne Ginestet . 31.9 EUR Un festival avec une identité musicale unique 100% rock en Dordogne ! Le temps d’un week-end à la campagne, nous proposons une scène musicale rythmée de sons Rock, HardRock, Rock Celtique,

Stoner… dans un cadre verdoyant propice aux découvertes musicales. Les #Queyrockers pourront vivre une expérience complète avec une scénographie innovante et des espaces d’animations

culturels autour du rock. Au sein du village, des zones de détente et des animations pour les plus jeunes permettront de

profiter au maximum de l’événement. Un festival avec une identité musicale unique 100% rock en Dordogne ! Queyrock festival

