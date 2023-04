ALEXANDRE PESLE – LE PESLETÂCLE 6 Avenue de la Promenade, 20 avril 2023, Ginestas.

Alexandre Pesle est auteur, comédien (et super papa mais il n’aime pas trop en parler, ça fait mec qui se vante).

Il a commencé sa carrière (à l’époque, il ne pensait pas que ça en serait une) à Canal + avec Les Nuls où il a écrit, joué pour et avec eux pendant 6 ans. Auteur historique des Guignols et de la série « H ». Si sa tête vous dit quelque chose, c’est que vous l’avez vu, aimé, désiré et attendiez avec impatience sa présence féline, virile dans Caméra Café où il jouait Sylvain le comptable naïf (en français stupide).

Il se consacre depuis 13 ans au spectacle vivant. Qui le lui rend bien. Il a collaboré avec Marc Jolivet, Alex Goude, Marion Game et il en passe des tout aussi meilleurs mais moins connus. Et les gens n’aiment que les gens connus. Ou morts. Alors que les canaux se multiplient (les chaînes de la TNT, les réseaux sociaux, les chaînes Youtube…), on a l’impression que chacun cherche à créer de la polémique pour faire parler de soi, à tort et à travers. Et être détenteur d’une vérité qui serait universelle.

Donc, Alexandre revient sur la question que tout le monde se pose : « Peut-on rire de tout ? »

Comme pour son premier One Man show, Alexandre a choisi de vous faire rire le plus loin possible. Et s’il s’adresse aux jeunes, il n’exclut pas pour autant les autres tranches d’âge. « On n’est pas obligé d’avoir tous le même humour. C’est aussi ça la liberté d’expression et dans cette expression, il y a le mot liberté. Je ne retiendrai que ce mot.

Donc, la question reste entière et passionnante : Est-ce encore possible de rire de tout ?

C’est ce que vous découvrirez…si vous venez !

Vous verrez, on va bien se marrer..

2023-04-20 à 21:00:00

6 Avenue de la Promenade

Ginestas 11120 Aude Occitanie



Alexandre Pesle is an author, an actor (and a great father, but he doesn’t like to talk about it, it makes him look like a guy who brags).

He started his career (at the time, he didn’t think it would be one) at Canal + with Les Nuls where he wrote, acted for and with them for 6 years. Historical author of the Guignols and the series « H ». If his face tells you something, it is because you have seen him, loved him, desired him and waited impatiently for his feline, virile presence in Caméra Café where he played Sylvain, the naive accountant (in stupid French).

For the past 13 years he has devoted himself to live performance. Who returns it to him well. He has collaborated with Marc Jolivet, Alex Goude, Marion Game and many others, all of them better known. And people only like famous people. Or dead. While the channels are multiplying (DTT channels, social networks, Youtube channels?), we have the impression that everyone is trying to create controversy to make people talk about him, wrongly and wrongly. And to be the holder of a truth which would be universal.

So, Alexandre comes back to the question that everyone is asking: « Can we laugh about everything?

As for his first One Man show, Alexandre has chosen to make you laugh as far as possible. And if he addresses young people, he does not exclude other age groups. « We don’t all have to have the same humor. That’s what freedom of expression is all about, and in that expression, there’s the word freedom. I will only remember this word.

So, the question remains whole and fascinating: Is it still possible to laugh at everything?

That’s what you’ll find out?if you come!

You’ll see, we’ll have a good laugh.

Alexandre Pesle es autor, actor (y un gran padre, pero no le gusta hablar demasiado de ello, le hace parecer un tipo que presume).

Empezó su carrera (en aquel momento, no pensaba que fuera a serlo) en Canal + con Les Nuls, donde escribió, actuó para y con ellos durante 6 años. Es el autor histórico de Les Guignols y de la serie « H ». Si su cara le dice algo, es porque le ha visto, amado, deseado y esperado con impaciencia su presencia felina y viril en Caméra Café donde interpretaba a Sylvain el contable ingenuo (en francés, stupide).

Desde hace 13 años, se dedica a la interpretación en directo. Y el espectáculo le ha sentado bien. Ha colaborado con Marc Jolivet, Alex Goude, Marion Game y muchos otros que son igual de buenos pero menos conocidos. Y a la gente sólo le gustan los famosos. O muertos. A medida que se multiplican los canales (canales de TDT, redes sociales, canales de YouTube, etc.), uno tiene la impresión de que todo el mundo intenta crear polémica para que se hable de él o de ella, mal que bien. Y para ser el poseedor de una verdad que sería universal.

Así que Alexandre vuelve a la pregunta que todo el mundo se hace: « ¿Podemos reírnos de todo?

Como en su primer espectáculo unipersonal, Alexandre ha optado por hacer reír al máximo. Y si se dirige a los jóvenes, no excluye a otros grupos de edad. « No todos tenemos que tener el mismo humor. Eso también es libertad de expresión y en esta expresión está la palabra libertad. Es la única palabra que recordaré.

Así que la pregunta sigue sin respuesta y es fascinante: ¿Sigue siendo posible reírse de todo?

Eso es lo que descubrirás… ¡si vienes!

Ya verás cómo nos divertimos.

Alexandre Pesle ist Autor, Schauspieler (und Superpapa, aber er spricht nicht gerne darüber, das klingt nach Angeberei).

Er begann seine Karriere (damals dachte er nicht, dass es eine sein würde) bei Canal + mit Les Nuls, wo er sechs Jahre lang für sie schrieb, spielte und mit ihnen arbeitete. Historischer Autor von Les Guignols und der Serie « H ». Wenn Ihnen sein Gesicht etwas sagt, dann haben Sie ihn gesehen, geliebt, begehrt und ungeduldig auf seine katzenhafte, männliche Präsenz in Caméra Café gewartet, wo er Sylvain, den naiven (auf Französisch stupide) Buchhalter spielte.

Seit 13 Jahren widmet er sich der darstellenden Kunst. Die ihm das auch dankt. Er hat mit Marc Jolivet, Alex Goude und Marion Game zusammengearbeitet und es gibt noch viele andere, die genauso gut, aber weniger bekannt sind. Und die Leute mögen nur bekannte Leute. Oder tot. Da die Kanäle immer zahlreicher werden (DVB-T-Sender, soziale Netzwerke, Youtube-Kanäle usw.), hat man den Eindruck, dass jeder versucht, Polemik zu erzeugen, um zu Unrecht von sich reden zu machen. Es geht darum, eine allgemeingültige Wahrheit zu haben.

Alexandre geht also auf die Frage ein, die sich jeder stellt: « Kann man über alles lachen? »

Wie bei seiner ersten One-Man-Show hat Alexandre beschlossen, Sie so weit wie möglich zum Lachen zu bringen. Auch wenn er sich an Jugendliche wendet, schließt er andere Altersgruppen nicht aus. « Wir müssen nicht alle den gleichen Humor haben. Das ist auch Ausdrucksfreiheit, und in diesem Ausdruck steckt das Wort Freiheit. Ich werde mich nur an dieses Wort erinnern.

Die Frage bleibt also weiterhin offen und spannend: Ist es noch möglich, über alles zu lachen?

Das werden Sie herausfinden, wenn Sie kommen!

Sie werden sehen, dass wir uns köstlich amüsieren werden.

