[ GINA COMEDY SHOW ] Paul de Saint Sernin – En rodage Gina Caffé Shop Bordeaux, dimanche 14 avril 2024.

[ GINA COMEDY SHOW ] Paul de Saint Sernin – En rodage Prêts à faire vibrer vos zygomatiques ? L’humoriste Paul de Saint Sernin, enflammera la scène du Gina avec son humour autant percutant que décapant et son charme irrésistible. Dimanche 14 avril, 19h30 Gina Caffé Shop Billetterie en ligne. Tarif : 29 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T19:30:00+02:00 – 2024-04-14T21:30:00+02:00

L’origine d’un spectacle

“Quand j’ai commencé à écrire ce spectacle, j’avais pour objectif d’y parler de ma passion. Puis je me suis dit qu’1h30 sur les vidéos de personnes de petite taille qui chutent, c’est trop. Alors j’ai voulu parler de foot, raconter comment ce sport nous a inclus dans le monde, moi, ma coupe de cheveux Louis XVI et mon nom à particule.

Sauf qu’un soir, tout change. Le 27 avril 2023, j’apprends par hasard un truc sur moi qui va à jamais modifier ma vision de la vie. Je suis myope. Non. Autre chose. Un truc que j’aurais, je crois, préféré ne jamais savoir. Cette révélation m’a fait peur, m’a mis en colère, m’a rendu triste. Et aujourd’hui, j’ai envie d’en rire avec vous… C’est donc un spectacle profond. Suffisamment profond pour qu’un nain n’y ait pas pied. ” – Paul de Saint Sernin.

Le Saviez-vous ?

Paul de Saint Sernin est le sniper dans l’émission “ Quelle époque ! » de Léa Salamé sur France 2.

C’est l’humoriste Paul de Saint Sernin, le maestro du rire, qui enflammera la scène du Gina avec son humour unique et décapant. Avec son style percutant et son charme irrésistible, Paul vous promet une soirée remplie de fous rires et de moments inoubliables. Rejoignez-nous dans l’atmosphère chaleureuse de Gina, un lieu intimiste et proche de l’artiste, où les murs résonnent des éclats de rire des précédents grands noms qui ont foulé cette scène, et c’est maintenant au tour de Paul de Saint Sernin de rôder son nouveau spectacle!

Infos pratiques

14 avril 2024

17h – Ouverture du bar

19h30 – Début du spectacle

Gina, Caffè Shop

29,00€

Gina Caffé Shop Place des millésimes Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

humour spectacle