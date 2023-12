[GINA COMEDY SHOW] Mathieu Madénian en spectacle Gina Caffé Shop Bordeaux, 12 janvier 2024, Bordeaux.

[GINA COMEDY SHOW] Mathieu Madénian en spectacle Vendredi 12 janvier 2024, 20h30 Gina Caffé Shop Tarif : 29 €. Billetterie & réservation en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-12T20:30:00+01:00 – 2024-01-12T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-12T20:30:00+01:00 – 2024-01-12T21:30:00+01:00

Préparez vous à une soirée qui promet des éclats de rire, des anecdotes inédites, et un humour percutant qui vous transportera dans un monde où le rire est roi.

Mathieu Madénian, un portrait unique

Il est bien plus qu’un humoriste. Il incarne l’authenticité et la sincérité à travers son humour mordant. D’une finesse incroyable, il manie le sarcasme et la spontanéité avec une aisance déconcertante. Né dans une famille aux origines multiples, sa capacité à jongler avec les cultures et les différences lui confère un regard aiguisé sur la société, qu’il partage avec une pointe d’ironie.

Son parcours est comme une pièce de théâtre à lui seul, une série d’événements cocasses et touchants qu’il transforme en moments de rire et de réflexion. Mathieu s’est rapidement imposé sur la scène humoristique française par son ton unique, sa voix singulière et son authenticité déconcertante.

Infos pratiques

Les billets pour cette avant-première exclusive sont désormais en vente. Réservez les vôtres sans tarder, car l’occasion de rire aux éclats avec Mathieu Madénian, dans une salle cosy et intimiste, est précieuse !

Gina Bordeaux, Gina Caffè Shop

12 janvier 2024

Ouverture du bar dès 17H00

Ouverture de la salle à 19H45

Spectacle à 20H30

Gina Caffé Shop Place des millésimes Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.gina-bordeaux.fr/product/gina-comedy-show-mathieu-madenian-le-12-janvier-2024 »}]

humour spectacle