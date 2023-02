Gin Tonic Orchestra New Morning Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Gin Tonic Orchestra New Morning, 24 mars 2023, Paris. Le vendredi 24 mars 2023

de 19h30 à 00h30

. payant Tarif New Morning : 18.30 EUR

Le label stéphanois Floors Records vous invite à fêter la sortie de l’album « Shyance » du Gin Tonic Orchestra, en compagnie de leurs complices parisiens Margot et Max de Chuwanaga Records. Flanqué d’une section rythmique à toute épreuve et bardé d’une grosse panoplie de synthétiseurs, le Gin Tonic Orchestra secoue toutes les scènes qu’il foule grâce à des productions aventureuses qui s’inspirent aussi bien du future jazz de Tokyo, du broken beat de Londres ou encore de la house de Chicago. Après quelques apparitions sur les labels Mother Tongue ou encore Jazz à Vienne et Heavenly Sweetness, les trublions du GIN TO créent Floors Records et sortent leur 1er album en Février 2022! Après un premier EP sorti en 2019 sur le label Mother Tongue, un single sur la compilation « Past & Future de Jazz » à Vienne et Heavenly Sweetness, ainsi que de nombreux concerts en Europe, le groupe made in Sainté n’a eu de cesse de se réinventer. Oscillant entre future jazz, house et broken beat, l’alchimie trouvée par la formation se révèle assez imparable. Elle a d’ailleurs collaboré avec l’une des légendes de la scène UK, Kaidi Tatham, ou encore figuré dans le Top 5 des performances remarquées lors du festival Nuits Sonores 2021. En live ou en studio, le Gin Tonic Orchestra se renouvelle, innove et expérimente : l’idée est de recréer une expérience live étroitement liée à un DJ set, fortement influencé par la culture club ou encore les festivals transformationnels où le public recherche une expérience plus transcendante. = 1ERE PARTIE : Margaux & Max Tout autant inspiré par l’emblématique groupe Regrets avec Agathe (“Je veux pas rentrer chez moi seule”) que par la folie anglaise de Paul Hardcastle (“19”), Margot Lafage (membre de 100 Voices Of Gospel) et le producteur Saint-James (Maxence Robinet – Discomatin / Chuwanaga) prennent à bras le corps l’héritage musical du French Boogie pour jouer avec ses codes et lui insuffler une nouvelle vie. == Line up == Victor Dijoud (Claviers), Léo Puccio (Batterie), Léo Aoun (Basse), Clément Ceni (Guitare), Théo Giroudon (Machines) New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20230324-5692-gin-tonic-orchestra.html https://www.facebook.com/events/2419670511533460/ https://www.facebook.com/events/2419670511533460/ https://www.newmorning.com/20230324-5692-gin-tonic-orchestra.html

Gin Tonic Orchestra

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu New Morning Adresse 9 Rue des Petites Écuries Ville Paris lieuville New Morning Paris Departement Paris

New Morning Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Gin Tonic Orchestra New Morning 2023-03-24 was last modified: by Gin Tonic Orchestra New Morning New Morning 24 mars 2023 New Morning Paris Paris

Paris Paris