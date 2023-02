GIMS – LDVM Tour (Tournée) ZENITH LIMOGES METROPOLE LIMOGES Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

GIMS – LDVM Tour (Tournée) ZENITH LIMOGES METROPOLE, 18 novembre 2023, LIMOGES. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:00. Tarif : 49.0 à 72.0 euros. GILBERT COULLIER PRODUCTIONS (3-752486 / 6-752577) présente AVEC W9 – M6 MUSIC ce concert LES DERNIÈRES VOLONTÉS DE MOZART : LDVM – Partie I GIMS sera en tournée dans toute la France dès novembre 2023 et à Paris La Défense Arena le 7 mars 2024. L'artiste multi-récompensé débutera sa tournée exceptionnelle le 3 novembre 2023. Un show grandiose dans lequel GIMS interprétera son nouvel album « Les dernières volontés de Mozart – Symphony », ainsi que ses plus grands tubes. La mise en scène fera la part belle à la musique et au chant, révélant pour la première fois tout le potentiel lyrique et la voix spectaculaire de GIMS.Tarif Early:Accès prioritaire 30min avant l'ouverture au public.Accès prioritaire non garanti pour les retardatairesRéservation PMR :0381542047 ZENITH LIMOGES METROPOLE LIMOGES 16, AVENUE JEAN MONNET Haute-Vienne

GIMS sera en tournée dans toute la France dès novembre 2023 et à Paris La Défense Arena le 7 mars 2024. L’artiste multi-récompensé débutera sa tournée exceptionnelle le 3 novembre 2023. Un show grandiose dans lequel GIMS interprétera son nouvel album « Les dernières volontés de Mozart – Symphony », ainsi que ses plus grands tubes. La mise en scène fera la part belle à la musique et au chant, révélant pour la première fois tout le potentiel lyrique et la voix spectaculaire de GIMS. Tarif Early:

Accès prioritaire 30min avant l’ouverture au public.

Accès prioritaire non garanti pour les retardataires Réservation PMR :0381542047.49.0 EUR49.0. Votre billet est ici

