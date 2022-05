Gimpe dans les arbres à Courboyer Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

Gimpe dans les arbres à Courboyer Perche en Nocé, 11 juillet 2022, Perche en Nocé. Gimpe dans les arbres à Courboyer Maison du Parc du Perche Courboyer Perche en Nocé

2022-07-11 – 2022-07-11 Maison du Parc du Perche Courboyer

Perche en Nocé Orne Perche en Nocé Encadré par un animateur diplômé, venez vous initier à la grimpe d’arbre sur le domaine de Courboyer. Plusieurs horaires limités à 8 personnes maximum : 11h-12h30, 13h30-15h, 15h15-16h45 et 17h-18h30.

info.tourisme@parc-naturel-perche.fr +33 2 33 25 70 10 https://www.parc-naturel-perche.fr/

