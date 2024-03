Gimme Shelter / La Nuit Classic Rock du Supersonic SUPERSONIC Paris, samedi 27 avril 2024.

Le vendredi 26 avril 2024

de 23h00 à 06h00

.Public adultes. payant Ticket : 6 EUR

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Gimme Shelter

Une Nuit sur la route du rock des 50’s au 90’s, premier arrêt en Angleterre avec les Stones et T-Rex, puis direction la Golden Coast avec Fleetwood Mac et les turbulents Nirvana, en passant par le psychédélique festival Woodstock nous effectuerons notre dernier stop pour Graceland pour voir le King.

Live tribute à 1h d’Indal

DJ Set Rock 50’s-90’s

Si tu aimes…

The Rolling Stones / Queen / Chuck Berry / ACDC / Led Zeppelin / Creedance Clairwater Revival / Nirvana / Aerosmith / T Rex / Kiss / The Clash / Jimi Hendrix / Deep Purple / Elvis Presley / Eric Clapton / Bruce Springsteen / Joan Jett / Dire Straits / Pink Floyd / The Doors / Iggy Pop & The Stooges / Red Hot Chili Peppers / ZZ Top / Bon Jovi / Pearl Jam / Fleetwood Mac / Toto / …

Entrée à 6€ de 23h à 1h (puis 10€ jusqu’à 6h)

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.facebook.com/events/432853032496772/ https://www.facebook.com/events/432853032496772/ https://link.dice.fm/J3cfd4039a13

