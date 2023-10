Atelier Seniors : yoga sur chaise Gimel Saint-Astier Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Astier Atelier Seniors : yoga sur chaise Gimel Saint-Astier, 24 novembre 2023, Saint-Astier. Saint-Astier,Dordogne Atelier sur chaise mêlant yoga, renforcement musculaire, équilibre et gym douce.

Public : seniors (55 ans et +). Tarif : 4 € / séance. Sur inscription 10h30-11h30, RDV Maison des Associations AASE – Estelle 05 53 54 02 40.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 11:30:00.

Gimel Maison des associations

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Chair-based workshop combining yoga, muscle strengthening, balance and gentle exercise.

Public: seniors (55+). Fee: 4 ? / session. Registration required 10:30am-11:30am, RDV Maison des Associations AASE – Estelle 05 53 54 02 40 Taller en silla que combina yoga, fortalecimiento muscular, equilibrio y ejercicios suaves.

Público: mayores de 55 años. Precio: 4? / sesión. Inscripción obligatoria 10.30-11.30 h, Cita en la Maison des Associations AASE – Estelle 05 53 54 02 40 Workshop auf dem Stuhl mit einer Mischung aus Yoga, Muskelstärkung, Gleichgewicht und sanfter Gymnastik.

Mise à jour le 2023-10-24

