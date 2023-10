Bike and Run et Cross Duathlon Gimel Saint-Astier, 12 novembre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

– Cross duathlon, en individuel ou en relais : enchaînements course à pied / VTT / course à pied, distance 8,5 km ou 18 km.

– Bike and Run, équipe 2 concurrents avec 1 seul VTT : enchaînements vélo et course à pied.

Passages en forêt, montées et autres surprises !

9h, RDV Gimel.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . .

Gimel

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



– Cross duathlon, individual or relay: run / mountain bike / run, distance 8.5 km or 18 km.

– Bike and Run, team of 2 competitors with 1 mountain bike: cycling and running sequences.

Forest passages, climbs and other surprises!

9 a.m., RDV Gimel

– Duatlón cross, individual o por relevos: combinaciones de carrera / bicicleta de montaña / carrera, distancia 8,5 km o 18 km.

– Bike and Run, equipo de 2 competidores con 1 bicicleta de montaña: combinaciones de ciclismo y carrera a pie.

¡Pasajes por el bosque, subidas y otras sorpresas!

9 h, RDV Gimel

– Cross-Duathlon, Einzel- oder Staffelwettkampf: Kombinationen aus Laufen / Mountainbike / Laufen, Distanz 8,5 km oder 18 km.

– Bike and Run, Team 2 Teilnehmer mit einem einzigen Mountainbike: Kombinationen aus Radfahren und Laufen.

Waldpassagen, Steigungen und andere Überraschungen!

9 Uhr, RDV Gimel

Mise à jour le 2023-10-17 par Vallée de l’Isle