Brevet des randonneurs Mondiaux sur 2 jours Gillonnay Gillonnay Catégories d’Évènement: Gillonnay

Isère

Brevet des randonneurs Mondiaux sur 2 jours, 17 juin 2023, Gillonnay Gillonnay. Gillonnay ,Isère , Gillonnay Brevet des randonneurs Mondiaux sur 2 jours accueil à la salle St Maurice – Parking à proximité du départ place de la vogue. Gillonnay Isère

2023-06-17 – 2023-06-17 Gillonnay

Isère Gillonnay . Organisé par le Gillonnay Cyclo-club

Parcours de 600kms

Informations complètes sur le site : http://www.gillonnay-cyclo-club.fr/

Inscriptions conseillées sur le site +33 6 81 14 81 99 http://www.gillonnay-cyclo-club.fr/ Gillonnay

dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Gillonnay, Isère Autres Lieu Gillonnay Adresse accueil à la salle St Maurice - Parking à proximité du départ place de la vogue. Gillonnay Isère Ville Gillonnay Gillonnay Departement Isère Tarif Lieu Ville Gillonnay

Gillonnay Gillonnay Gillonnay Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gillonnay gillonnay/

Brevet des randonneurs Mondiaux sur 2 jours 2023-06-17 was last modified: by Brevet des randonneurs Mondiaux sur 2 jours Gillonnay 17 juin 2023 accueil à la salle St Maurice - Parking à proximité du départ place de la vogue. Gillonnay Isère Gillonnay Isère

Gillonnay Gillonnay Isère