GILLES SERVAT EN CONCERT TMP THEATRE MUNICIPAL PAZENAIS Sainte-Pazanne, samedi 1 juin 2024.

GILLES SERVAT EN CONCERT TMP THEATRE MUNICIPAL PAZENAIS Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Chanteur et auteur-compositeur français, Gilles Servat, considéré comme l’un des pionniers de la musique bretonne moderne, viendra au Théâtre Municipal Pazenais le samedi 1er juin interpréter ses plus grands succès.

Ses chansons, inspirées de la culture et de la tradition bretonnes, abordent des thèmes variés, tels que la nature, l’amour, la liberté, la paix ou la lutte pour la défense de la culture bretonne.

Parmi ses chansons les plus connues, on peut citer :

La Blanche Hermine

Kalondour

Chantez la vie

L’amour et la mort

Ar plac’h a garan me

Tregont blé zo

Erika, Erika



Avec plus de 20 albums à son actif, Gilles Servat est une figure emblématique de la musique bretonne, véritable symbole de la culture celtique, il est un ambassadeur de cette tradition dans le monde entier.

Pratique :

Rendez-vous au Théâtre Municipal Pazenais le samedi 1er juin à 20h

Réservations conseillées, les places sont limitées

Réservation par le lien ici

Plus d’information auprès de l’association Joueur par nature par téléphone au 06 02 15 70 72 ou par mail à joueurparature@mailo.com.

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne. .

TMP THEATRE MUNICIPAL PAZENAIS 7 rue du Ballon

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 20:00:00

fin : 2024-06-01 20:00:00



