Gilles Servat : A Cordes Déployées Espace culturel René-Cassin, 29 octobre 2021, Le Pellerin.

2021-10-29

Horaire : 20:30

Gratuit : non 15 € / 7 € pour les enfants de – de 12 ans. Billetterie sur place. Réservations : Gwenaëlle Mainguy -Service Vie Culturelle au 02 40 04 56 00

Concert.Gilles Servat est depuis plus de 40 ans sur les routes, près de 22 albums à son actif, des milliers de concerts, des rencontres artistiques incroyables… Après une tournée de 3 ans à guichet fermé avec le spectacle “70 ans… à l’Ouest”, Gilles Servat revient sur scène avec un spectacle inédit “A Cordes Déployées”, rencontre entre son univers et celui de la musique classique. Ce spectacle, créé aux Francofolies de La Rochelle, mis en scène avec 3 musiciens classiques, est une promenade au plus près des mots de l’auteur. Un concert acoustique et classique où l’univers des cordes donne encore plus d’intensité et de force aux paroles de ses textes. Un moment rare ! Dans le cadre de Celtomania (1er octobre au 28 novembre 2021)

Espace culturel René-Cassin Rue de la Jouardais Le Pellerin