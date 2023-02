GILLES OU QU’EST CE QU’UN SAMOURAI? ESPACE CULTUREL ANDRE MALRAUX LE KREMLIN BICETRE Catégories d’Évènement: Le Kremlin-Bicêtre

GILLES OU QU’EST CE QU’UN SAMOURAI? ESPACE CULTUREL ANDRE MALRAUX, 13 avril 2024 00:00, LE KREMLIN BICETRE. GILLES OU QU’EST CE QU’UN SAMOURAI? GILLES OU QU’EST CE QU’UN SAMOURAI?. Un spectacle à la date du 2024-04-13 au 2024-04-13 19:00. Tarif : 22.0 22.0 euros. ESPACE CULTUREL ANDRE MALRAUX LE KREMLIN BICETRE Val-de-Marne . À quoi sert encore la création en temps de pandémie ? En réponse à cette crise de foi qui l’a traversée pendant le premier confinement, la metteuse en scène Margaux Eskenazi s’est inspirée de Gilles Deleuze et d’Akira Kurowasa, pour un spectacle hybride offrant une réflexion collective sur l’acte de créer. . Votre billet est ici. À quoi sert encore la création en temps de pandémie ? En réponse à cette crise de foi qui l’a traversée pendant le premier confinement, la metteuse en scène Margaux Eskenazi s’est inspirée de Gilles Deleuze et d’Akira Kurowasa, pour un spectacle hybride offrant une réflexion collective sur l’acte de créer. Votre billet est ici.

