Gilles Kappeo dans Heavy Mental Magic Show

Heavy Mental c'est quoi ? Lire dans les pensées, prédire l'avenir, jouer à des jeux dangereux…



Heavy Mental est un show percutant, drôle et étrange.



Gilles Kappeo est un artiste magicien surprenant qui amène de la nouveauté dans le monde de la magie.



Ensemble, faites trembler la réalité !



Avec Gilles Kappeo

Magie / Mentalisme Retrouvez Gilles Kappeo avec son spectacle « Heavy Mental Magic Show » à l'Archange Théâtre.

