Gilles Coronado + Julien Pontvianne Studio de l’Ermitage Paris, 6 décembre 2023, Paris.

Le mercredi 06 décembre 2023

de 20h30 à 23h30

.Tout public. payant Sur place : 18 EUR

Prévente : 15 EUR

Sortie de l’album : LA MAIN (Onze Heures Onze – 2023)

À l’occasion de la sortie de son nouvel album sur le label Onze Heures Onze, Gilles Coronado présentera son nouveau groupe à géométrie variable : LA MAIN. Julien Pontvianne, issu du même collectif, sera en première partie de soirée avec Abhra et présentera « Seven Poems on Water », sorti sur le label en 2022.

Gilles Coronado – La Main.

« La formule instrumentale singulière de ce groupe (trompette-guitare-batterie) me motive particulièrement, elle fabrique un son peu commun. Qui permet de conjuguer une certaine légèreté́ et l’impact d’un power trio ou plus. La recherche de nouvelles règles du jeu m’a toujours motivé.

L’idée étant de faire coexister la simplicité́ de la première écoute avec une complexité sous-jacente». – Gilles Coronado

Gilles Coronado : guitare,

Olivier Laisney : trompette,

Christophe Lavergne : batterie,

Sarah Murcia : synthé basse,

Élodie Pasquier : clarinette

Julien Pontvianne – Abhra.

Abhra – en sanskrit, désigne à la fois l’atmosphère, le vide… Après un premier album autour du philosophe et poète Henry David Thoreau, le nouveau répertoire écrit sur des poèmes (Raquel Illonde, Emily Dickinson, Nazim Hikmet, …) ont tous l’eau en commun.

Julien Pontvianne et Abhra nous plongent dans un univers délicat, intimiste, et continuent obstinément d’interroger le rôle de la voix, le timbre, le résonant, la mélodie ou les formes de la chanson…

Julien Pontvianne : saxophone, compositions,

Isabel Sörling : voix,

Francesco Diodati : guitare,

Adèle Viret : violoncelle,

Alexandre Herer : clavier,

Matteo Bortone : contrebasse

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

