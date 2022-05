Gilles & ben Boynes, 11 février 2023, Boynes.

Gilles & ben Boynes

2023-02-11 20:30:00 – 2023-02-11 22:00:00

Boynes 45300

Gil va dire « OUI » pour vivre la plus belle journée de sa vie… Le Mariage !

Et pour préparer ce jour « J », il fait appel à Ben, son ami d’enfance.

« Le sort fait les parents, le choix fait les amis » Mais Ben… Est-ce le bon choix ?

Ce spectacle est unique : un savant mélange entre pièce de théâtre et sketchs, et voilà Gil & Ben RéUnis.

Dans un rythme endiablé, ponctué de rebondissements, vous vivrez avec eux les péripéties qui feront de cette journée une réussite ou pas…

« Quand amour et humour ne font qu’un » Gil et Ben sont réunis pour le meilleur et pour le RIRE.

Boynes

