Gilles & ben Boynes, 11 février 2023, Boynes.

Boynes, le samedi 11 février 2023 à 19:30

Gil va dire « OUI » pour vivre la plus belle journée de sa vie… Le Mariage ! Et pour préparer ce jour « J », il fait appel à Ben, son ami d’enfance. « Le sort fait les parents, le choix fait les amis » Mais Ben… Est-ce le bon choix ? Ce spectacle est unique : un savant mélange entre pièce de théâtre et sketchs, et voilà Gil & Ben RéUnis. Dans un rythme endiablé, ponctué de rebondissements, vous vivrez avec eux les péripéties qui feront de cette journée une réussite ou pas… « Quand amour et humour ne font qu’un » Gil et Ben sont réunis pour le meilleur et pour le RIRE.

