Happy Together, Gilles Balmet et sa collection – Exposition

Dans le cadre de la Nuit Blanche 2021, le Pavillon Carré de Baudouin propose une nocturne de l’exposition Happy Together, Gilles Balmet et sa collection. Cette double exposition est consacrée à la fois au travail de l’artiste Gilles Balmet et à son étonnante collection (150 œuvres), constituée au fil d’une vingtaine d’années d’activité et qui témoigne du regard passionné et curieux qu’il porte sur ses contemporains. L’exposition se déploie dans tout l’espace du Pavillon Carré de Baudouin en deux volets complémentaires.

• Le temps d’une visite découverte et guidée de l’exposition Happy Together, Gilles Balmets et sa collection, les participants accompagnés d’une médiatrice vont d’une part découvrir le travail de l’artiste Gilles Balmet et de l’autre son étonnante collection. Ces visites sont proposées par la médiatrice Theano Ntova. Horaires : – 15h30 – 16h30 – 17h00 – 18h00 – 18h30 – 19h30 : renseignements du public dans les salles d’exposition – 19h30 – 20h30 réservations obligatoire sur reservation.pcb@gmail.com, dans la limite des places disponibles.

