GILLES APAP (FESTIVAL DE TOULOUSE) Toulouse, 13 juillet 2022, Toulouse.

GILLES APAP (FESTIVAL DE TOULOUSE) JARDIN RAYMOND VI 76, Allées Charles de Fitte Toulouse

2022-07-13 21:00:00 – 2022-07-13 22:30:00 JARDIN RAYMOND VI 76, Allées Charles de Fitte

Toulouse 31300

23 32 EUR Gilles Apap

« Pour moi, vous êtes l’exemple du musicien du XXIème siècle. Vous représentez la direction dans laquelle devrait évoluer la musique : d’un côté, le respect patrimonial du précieux répertoire classique […] ; de l’autre côté, la découverte de la musique d’aujourd’hui (populaire) et de sa part créative, non seulement dans l’improvisation mais aussi dans l’interprétation. » Yehudi Menuhin

Gilles Apap est apprécié pour ses interprétations virtuoses d’œuvres clés du répertoire classique, autant que pour l’intérêt qu’il porte à la musique traditionnelle comme le Fiddle irlandais, la musique tzigane, l’American Old-Time ou la musique traditionnelle de l’Inde. Il les interprète avec la même passion, la même joie et la même intensité que celles de Bach, Mozart, Ravel ou Enesco.

ARTE a consacré à Gilles Apap deux films réalisés par Bruno Monsaingeon, connu pour ses documentaires sur Glenn Gould, David Oistrakh et Sviatoslav Richter notamment.

La rencontre des musiques, la magie des concerts sous les étoiles.

Artistes : Gilles Apap, violon / Guillaume Hersperger, piano.

