Gilla Band (ex- Girl Band) La Gaîté Lyrique, 26 novembre 2022, Paris.

Le samedi 26 novembre 2022

de 19h30 à 23h30

. payant Tarif plein : 22 EUR

Le cataclysme Gilla Band dans la Grande salle de la Gaîté Lyrique ! Les quatre musiciens dublinois du groupe (anciennement connu sous le nom de Girl Band) de passage pour une rave rock des enfers – ri

Guitares noise-rock percutantes, rythmes de batterie techno lourds et voix déchirantes, paroles pleines d’esprit et souvent surréalistes de Dara Kiely, tout est réuni pour créer “l’expression la plus parfaite de l’impulsion autodestructrice essentielle du rock’n’roll ” (The Guardian). Pionniers de la musique alternative irlandaise moderne et connus pour leurs concerts féroces, voire chaotiques, Gilla Band n’est pas seulement un groupe, mais une force.

En 2015, ils signent chez Rough Trade Records et sortent leur premier album Holding Hands With Jamie, acclamé par la critique. Après une pause de 4 ans, ils reviennent en septembre 2019 avec leur deuxième album studio, The Talkies, annoncé comme “l’un des plus grands retours de l’année” (Mary Anne Hobbs, 6Music). Le paysage de la presse le salue comme “plus abstrait et plus concentré que leur premier album”, avec des critiques exceptionnelles de Crack Magazine (9/10), The Irish Times (5*) et Record Collector (5/5).

The Talkies a été enregistré en novembre 2018 à la Ballintubbert House, en Irlande. Ce manoir énigmatique à la construction étrange est devenu le terrain de jeu sonore de Gilla Band. The Talkies vit et respire, dans un état continuel de métamorphose, et il englobe tout ce qu’il y a à aimer chez le groupe de Dublin… entre inconfort et excitation.

En avant pour une dernière rave avant l’apocalypse !

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Contact : https://gaite-lyrique.net/evenement/gilla-band https://fb.me/e/2WCV7T8Pv https://fb.me/e/2WCV7T8Pv https://billetterie.gaite-lyrique.net/gilla-band-ex-girl-band-concert-la-gaite-lyrique-paris-26-novembre-2022-css5-gaitelyriquemob-pg101-ri8734111.html

Gilla Band (ex- Girl Band)