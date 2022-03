GILGAMESH VARIATIONS – PAR LA COMPAGNIE LA GUEULE OUVERTE Béziers, 9 avril 2022, Béziers.

L’épopée de Gilgamesh est la plus ancienne œuvre littéraire qui nous soit parvenue à ce jour, de loin antérieure à l’Iliade et au Mahâbhârata. La compagnie la Gueule ouverte raconte et re-raconte cette épopée en inventant des “règles du jeu” précises pour permettre l’improvisation.

Entrée libre, à partir de 12ans.

