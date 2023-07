Gilgamesh, mélodies de la mémoire Les Trois Baudets Paris, 26 novembre 2023, Paris.

Le dimanche 26 novembre 2023

de 16h00 à 17h00

.Tout public. payant

Tarif unique : 5€

Dans le cadre de la programmation concert des P’tits Baudets !

Gilgamesh, mélodies de la mémoire

À partir de 6 ans. 50 minutes.

Gilgamesh ! En voilà un vrai héros à l’ancienne ! Non seulement c’est un authentique géant, mais en plus, il a quatre mille ans ! Pour le plaisir des petits comme des grands, le voici revenu des temps anciens pour nous conter son épopée, sa légende mésopotamienne. Mais voilà, à son âge, la mémoire est antique, les souvenirs parfois flous… Pour raviver la flamme de son esprit et faire revivre sous nos yeux ses aventures et celles de son ami Enkidu, notre héros sera accompagné de la mélodie des clarinettes et du son feutré du marimba. Grâce à la musique du bois, la magie opérera : pour l’ancienne cité d’Uruk, l’embarquement est immédiat !

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : http://www.lestroisbaudets.com +33142623333 info@lestroisbaudets.com https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://lestroisbaudets.com/l-agenda/gilgamesh-melodies-de-la-memoire-jp-les-p-tits-baudets

Jean Pierre Stintzy Gilgamesh, mélodies de la mémoire