Orléans Jardin du petit chasseur - Orléans Loiret, Orléans GILGAMESH Jardin du petit chasseur – Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

GILGAMESH Jardin du petit chasseur – Orléans, 25 juin 2021-25 juin 2021, Orléans. GILGAMESH

Jardin du petit chasseur – Orléans, le vendredi 25 juin à 17:00

**Par Joëlle Mazoyer (récit) et Bruno Walerski** (accompagnement musical : flute, gimbarde, percussion, voix, shrutti, …). « Gilgamesh, le roi qui décide de vaincre la mort ». Une épopée qui nous entraîne au berceau des civilisations . Visite guidée, spectacle, apéritif gourmand. Tarif:19€. Suivi d’un repas partagé.

Visite guidée, spectacle, apéritif gourmand. Tarif:19€. Suivi d’un repas partagé.

par Joëlle Mazoyer (récit) et Bruno Walerski (accompagnement musical : flute, gimbarde, percussion, voix, shrutti, …). « Gilgamesh, le roi qui décide de vaincre la mort ». Jardin du petit chasseur – Orléans rue du petit chasseur Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T17:00:00 2021-06-25T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin du petit chasseur - Orléans Adresse rue du petit chasseur Ville Orléans lieuville Jardin du petit chasseur - Orléans Orléans