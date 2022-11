GILDAA Théâtre de l’Atalante Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

GILDAA Théâtre de l’Atalante, 23 novembre 2022, Paris. Du mercredi 23 novembre 2022 au vendredi 25 novembre 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 19h00

. payant Tarif unique 12€ Un cabaret. Une femme sans âge. Un régisseur en panique. Une percussionniste muette. Un accident. Gildaa travaille depuis son plus jeune âge dans un cabaret burlesque, mettant en scène le carnaval du Brésil. Alors qu’elle est prête à entrer en scène, un problème technique la fait dérailler… Alors comme une araignée, Gildaa tisse sa toile et raconte malgré elle l’histoire d’une femme-objet, prisonnière de ses origines métisses, jusque-là, reniées. Théâtre de l’Atalante 10, Place Charles Dullin 75018 Paris Contact : https://www.theatre-latalante.com/ https://www.facebook.com/latalante.rp/ https://www.facebook.com/latalante.rp/ https://www.billetweb.fr/festival-nta

B F Gildaa au Festival NTA Paris

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre de l'Atalante Adresse 10, Place Charles Dullin Ville Paris lieuville Théâtre de l'Atalante Paris Departement Paris

Théâtre de l'Atalante Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

GILDAA Théâtre de l’Atalante 2022-11-23 was last modified: by GILDAA Théâtre de l’Atalante Théâtre de l'Atalante 23 novembre 2022 Paris Théâtre de l'Atalante Paris

Paris Paris