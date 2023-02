Gilberto Santa Rosa CASINO DE PARIS PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

LOS PRODUCTION ET PRIMER BEAT PRODUCCION (2022-002290 & 2022-002291) PRESENTENT ce concert. Gilberto Santa Rosa « El Caballero de la Salsa » se produira à Paris pour présenter son Camínalo Europe Tour 2023. Après presque 5 ans sans tournée européenne, le grand moment est arrivé, le 1er mars 2023 à l'emblématique CASINO DE PARIS. Gilberto Santa Rosa est connu pour être l'un des artistes les plus influents de la salsa, bien que son style ne puisse être catalogué car son approche diverse d'un album à l'autre. Ses chansons vous feront danser et profiter d'un concert qui promet d'être spectaculaire et inoubliable pour tous les fans qui découvriront Gilberto Santa Rosa à Paris lors de son Camínalo Europe Tour 2023.

