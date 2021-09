Gilberto Gil / Première partie : Adriana Calcanhotto Philharmonie de Paris, 25 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 25 octobre 2021

de 20h30 à 22h50

payant

Ambassadeur majeur de la musique brésilienne, entré en activité dans les années 1960,

Ambassadeur majeur de la musique brésilienne, entré en activité dans les années 1960, Gilberto Gil continue sans relâche de propager ses bonnes vibrations. Il vient ici à la rencontre du public français en compagnie de ses fils Bem Gil, José Gil et João Gil.​​​​​​Chanteur et guitariste, Gilberto Gil a été l’un des grands protagonistes du tropicalisme, mouvement culturel novateur et contestataire apparu dans la seconde moitié des années 1960 au Brésil, alors sous le joug d’une dictature militaire. Jalonné de nombreux albums, son parcours musical embrasse tout le spectre de la musique populaire brésilienne et intègre également des musiques venues d’ailleurs, en particulier d’Afrique et d’Amérique du Nord. S’ajoute à cela une importante carrière politique, qui l’a notamment conduit à être Ministre de la culture entre 2003 et 2008. Depuis, il a décidé de se consacrer en priorité à la musique. Pour ce concert, il est accompagné par ses fils Bem Gil (guitare, basse) et José Gil (percussions, basse).

Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

Concerts -> Musiques du Monde

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)



Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22644 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

Concerts -> Musiques du Monde Musique

Date complète :

2021-10-25T20:30:00+02:00_2021-10-25T22:50:00+02:00