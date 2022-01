GILBERT THIEL : De la belle époque aux années folles – Crimes et acquittement Saint-Gobain, 9 mars 2022, Saint-Gobain.

2022-03-09 20:00:00 – 2022-03-09

Saint-Gobain Aisne Saint-Gobain

L’ASSOCIATION HISTORIQUE DE SAIN-GOBAIN VOUS PROPOSE UNE CONFERENCE DE GILBERT THIEL, portrait d’un personnage captivant.

GILBERT THIEL entre à l’École nationale de la magistrature, en 1976. À sa sortie, il est nommé Juge d’instruction à Nancy, en 1978. Il est nommé ensuite Premier juge d’instruction, toujours à Nancy, en 1986 puis Substitut général à la cour d’appel de Metz, en 1990. Durant cette période il instruit l’affaire Simone Weber, « la diabolique de Nancy ». À sa demande, il est muté en 1994 à Paris, en qualité de Premier juge d’instruction au Tribunal de grande instance de Paris. Il instruit l’affaire des fausses factures de Nancy et Toul, et est le premier à incarcérer un élu, le maire de Toul Jacques Gossot. En Lorraine, il dirige également l’instruction de l’affaire Simone Weber. Il mène à l’arrestation du tueur de l’est parisien Guy Georges

En 1995, le juge Thiel est affecté à la section antiterroriste. Il instruit l’attentat du McDonald’s de Quévert en 2000, ou encore l’affaire Abderazak Besseghir (Le bagagiste de Roissy). Le juge Thiel a également suivi de nombreuses affaires concernant le terrorisme corse. Il s’oppose régulièrement à son collègue chargé de la coordination de la lutte antiterroriste, Jean-Louis Bruguière, notamment lors de l’enquête sur l’assassinat du préfet Érignac. Gilbert Thiel prend sa retraite le 30 juin 2014

Pour défendre ses valeurs, l’homme n’hésite pas à s’engager en politique. Lors des élections municipales de mars 2014, Gilbert Thiel est candidat, à une position éligible, sur la liste UMP-UDI-MoDem, conduite par Laurent Hénart à Nancy. Il est élu adjoint au maire, chargé de lutter contre l’insécurité et de préserver la tranquillité publique. Comme Philippe Bilger, Gilbert Thiel participe régulièrement à des émissions de télévision.

Homme de médias, Gilbert Thiel a tenu le rôle d’un président de tribunal de grande instance dans les saisons 4, 5, 6 et 7 de la série télévisée Engrenages.

