Gil Shaham, Gerhard Oppitz Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence, lundi 1 avril 2024.

Dans l’écrin du Jeu de Paume, un récital de musique de chambre à la fois brillant et intimiste met Brahms aux prises avec Chostakovitch.

Presque un siècle sépare la lyrique et généreuse Sonate pour violon et piano en sol majeur (1879) du premier et la Sonate (1968), empreinte d’ironie et d’une sublime gravité, d’un compositeur russe, alors aux prises avec la tyrannie soviétique. Le style élégant, profond et subtil (France Musique) du violoniste Gil Shaham se marie à merveille avec la main souple et la pensée rigoureuse de Gerhard Oppitz, véritable titan du piano allemand. Un fabuleux voyage dans le temps pour tous les amateurs de musique de chambre ! 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 18:00:00

fin : 2024-04-01

Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

