GIL ET BEN RÉUNIS L’illiade Illkirch-Graffenstaden Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Illkirch-Graffenstaden

GIL ET BEN RÉUNIS L’illiade, 21 mai 2022, Illkirch-Graffenstaden. GIL ET BEN RÉUNIS

L’illiade, le samedi 21 mai à 20:30

Gil va sauter le pas et se marier. Pour préparer ce jour J, il fait appel à Ben, son ami d’enfance. Mais est-ce le bon choix ? En tout cas, voilà Gil et Ben réunis ! Et quoi de mieux qu’un salon du mariage pour préparer cet événement. Un panel d’intervenants plus fous et excentriques les uns que les autres s’offrent à eux ! Dans un rythme endiablé, venez vivre avec eux ces préparatifs qui feront de cette future journée, une réussite ou pas…

Tarifs (en €) Plein : 25 Réduit : 22 Abonné : 17 Jeune : 6

Quand Amour et Humour ne font qu’un, Gil et Ben sont réunis pour le meilleur et pour le rire ! L’illiade 11 allée François Mitterrand Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T21:45:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Illkirch-Graffenstaden Autres Lieu L'illiade Adresse 11 allée François Mitterrand Ville Illkirch-Graffenstaden lieuville L'illiade Illkirch-Graffenstaden Departement Bas-Rhin

GIL ET BEN RÉUNIS L’illiade 2022-05-21 was last modified: by GIL ET BEN RÉUNIS L’illiade L'illiade 21 mai 2022 Illkirch-Graffenstaden L'Illiade Illkirch-Graffenstaden

Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin